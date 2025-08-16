◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―３ヤクルト（１６日・マツダスタジアム）広島は、球団７年ぶりとなる助っ人のアベック弾で連敗を止めた。ヤクルト戦の連敗も５で止め、３位・ＤｅＮＡに３ゲーム差の４位に浮上した。２―２同点の６回１死からモンテロが勝ち越し６号ソロを放ち、２死一塁から９番・森下の代打・ファビアンが１３号２ランでたたみ掛けた。１８年５月５日のヤクルト戦（神宮）でエルドレッド、バティスタが放って