男性と話しているとき、なぜか「そこまで聞く？」というほど深い部分を質問されることありませんか？それはきっと「本命サイン」でしょう。そこで今回は、男性が本命女性に必ず投げかける代表的な「質問」を紹介します。過去の経験や価値観について「今までで一番うれしかったことって何？」「どんな人と付き合ってきたの？」など、あなたの人生や価値観に触れる質問は、あなたを深く理解したい証拠。男性は本命相手だからこそ、表