◆パ・リーグ楽天５―９日本ハム（１６日・楽天モバイル）９回に３点を返す粘りをみせたが序盤の失点が響き、日本ハムに敗れて再び借金１となった。３位・オリックスとの２ゲーム差を詰めることはできなかった。５番・三塁のマイケル・フランコ内野手が４回に左中間へ５号ソロ、６回に左翼席へ６号ソロ。昨年７月１５日の日本ハム戦（エスコン）以来、自身２度目の２打席連続本塁打も空砲に終わった。８回には、８月１３日に