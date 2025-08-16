◇陸上アスリートナイトゲームズ最終日（１６日、福井県営陸上競技場）男子１００メートル決勝で昨年のパリ五輪４００メートルリレー代表・柳田大輝（東洋大）が１０秒００（追い風０・３メートル）の自己ベストで優勝した。ただ、世界陸上代表争い３番手のサニブラウン・ハキーム（東レ）の９秒９６を越えられず、“圏外”のまま。「陸上をやっていて、初めてこんなに喜ばない自己ベストだった」と苦笑いした。同日の予選