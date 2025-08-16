今、きれいな人ほど実践していると話題の?腸活?。腸内環境を整えることで、美肌・美髪、ダイエット効果、免疫力向上……と、レディにうれしいメリットが盛りだくさん！今回は、腸活ごはんのハードルを下げる時短スープや作り置きおかずで腸活生活をイージーにできるとっておきのレシピを収録♪冷蔵庫にストックしておけばいつでもテーブルに！【腸活作り置きおかず】【アスパラとにんじんのマリネ】（保存期間２〜３日）出典: 美