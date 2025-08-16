2回日本ハム1死一、三塁、万波が左翼線に先制の2点二塁打を放つ＝楽天モバイルパーク日本ハムは16安打を放ち、最後まで加点を続けた。二回に万波の2点二塁打などで3点を先行し、その後も水野の2点三塁打などで着実にリードを広げた。加藤貴は6回を2失点で8勝目。楽天は反撃が遅く、連勝が3で止まった。9回日本ハム2死、水野が右越えに本塁打を放つ＝楽天モバイルパーク