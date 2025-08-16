【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、ロシアとウクライナの停戦合意よりも、和平合意を目指すことが終戦に向けた最善策だと自身の交流サイト（SNS）に投稿した。ウクライナや欧州の首脳と一致したと主張している。