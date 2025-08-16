グラビアアイドルの榎原依那（27）が、22日発売予定のグラビア誌「GIRLS graph. 010」（宝島社）の表紙・巻頭グラビアに登場する。 【写真】さすが榎原依那！表紙で見せた圧巻プロポーションがヤバ過ぎ 2024年2月にグラビアデビューし、業界をトップスピードで走り抜ける榎原。同号ではグラマラスな圧巻ボディのほか、透き通った肌と艶っぽい表情をぎゅっと詰め込んだ24ページに。発売を前に特別公