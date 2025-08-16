８月16日に開催されたJ１第26節で、５位のFC町田ゼルビアはホームで９位のセレッソ大阪と対戦した。ここまでリーグ戦６連勝中の町田は21分に先制する。ペナルティエリア手前のやや右寄りからナ・サンホが強烈なミドルをゴール右上に突き刺した。さらに42分にも林幸多郎が追加点を挙げて２点リードで前半を終える。後半に入ると、C大阪にやや押し込まれる時間もあったものの、集中力の高い守備で最後までゴールを許さない。す