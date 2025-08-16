17日（日）の天気北日本は前線が通過し、激しい雨の降るところがあるでしょう。西日本・東日本は猛暑と天気の急変に注意が必要です。●西日本・沖縄晴れますが、午後は急な雨や雷雨の恐れがあります。九州では非常に激しい雨の降るところもありそうです。最低気温は27℃前後、日中は高松で36℃まで上がる見込みです。●東日本各地で晴れ間がありますが、午後は天気の急変に注意をしてください。16日（土）より気温の上がるところが