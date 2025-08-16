◇プロ野球セ・リーグ 広島 5-3 ヤクルト(16日、マツダスタジアム)広島がヤクルトに逆転勝利。森下暢仁投手が約2か月ぶりの勝利を挙げました。広島は初回、2アウト1塁から末包昇大選手がタイムリーを打ち、幸先よく1点を先制します。先発は6月13日以来の白星を目指す森下投手。初回を3者凡退に抑え上々の立ち上がりを見せます。しかし3回、ノーアウト満塁のピンチを招くと、村上宗隆選手に犠牲フライ、さらに山田哲人選手にタイム