○ ヤクルト 5 − 3 ヤクルト ●＜15回戦・マツダ＞広島のモンテロ、ファビアンに“アベック弾”が飛び出した。まずはモンテロが魅せる。2−2の6回一死走者なしの第3打席、ヤクルト先発・吉村貢司郎が1ストライクから投じた2球目のカーブを振り抜くとレフトスタンド最前列に飛びこむ第7号勝ち越しソロ。16日にニッポン放送で放送された広島−ヤクルト戦（RCCラジオの制作）で解説を務めた天谷宗一郎氏はこの一発に、「魅力が