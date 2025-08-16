俳優の鈴鹿央士さん（25）が15日、主人公の声を演じた映画『ChaO』の初日舞台挨拶に、山田杏奈さん（24）ら声優陣と登場。自身の俳優人生を振り返りました。映画は、人間と人魚が共存する未来社会を舞台に、人魚姫・チャオが、鈴鹿さん演じるごく普通の青年・ステファンに求婚することから始まるラブストーリー。公開前から、フランスの『アヌシー国際アニメーション映画祭』をはじめ、7か国・8か所の映画祭にノミネートされるなど