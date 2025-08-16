「明治安田Ｊ１、町田３−０Ｃ大阪」（１６日、町田ＧＩＯＮスタジアム）町田がホームでＣ大阪に完勝。クラブ記録を更新するＪ１で７連勝＆公式戦１０連勝を達成した。一時首位と最大１５差と後退していたが、この日引き分けた首位鹿島との差はついに「２」。驚異的なペースで首位に肉薄している。前半８分にＤＦ望月が相馬のクロスに頭で合わせて先制かと思われたが、ＶＡＲの結果ノーゴールに。だが、連勝中の自信からか動