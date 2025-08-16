格闘家・梅野源治が１６日、Ｘを更新。ウエディングドレス姿の美人妻との２ショットを投稿し、結婚するにあたっての極意を記した。梅野は不倫に関して「妥協で結婚するからさ」という投稿に対し、「人生を通してパーフェクトそんな人ほぼいないから再現性がない」と反応。結婚相手の決め手について、「パーフェクトだと思える人ではなくこの人だったら…まあ許せるかって思える人がオススメです」とつづった。フォロ