アニメ「マクロス7」ミレーヌ・ジーナス役、「怪盗セイント・テール」セイント・テール役などで知られる声優の櫻井智さんが13日午前0時40分頃、東京都内の病院で死去した。53歳。2023年8月に膵（すい）臓がんと診断され、闘病していたという。所属事務所が公式サイトで公表した。所属事務所は「櫻井智は2023年8月に膵臓がんと診断され、余命1年との宣告を受けました」と明らかにし、「抗がん剤治療や放射線治療等を行い、懸命