◇パ・リーグ楽天―日本ハム（2025年8月16日楽天モバイル）楽天のマイケル・フランコ内野手（32）が16日の日本ハム戦（楽天モバイルパーク）で加藤貴から2打席連発を放った。フランコの2打席連発は7月15日の同戦（エスコン）で放って以来となった。0│4の4回1死で左中間席に130メートル弾。「入ってくれて良かった。次の打席でも頑張ります」と話し、1│7で迎えた6回先頭でも左翼席へ運び「まだまだ諦めないよ」と意気込