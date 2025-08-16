水中に設置され爆発させる兵器＝機雷。終戦直後の1945年8月末、七尾湾で木造船が機雷に触れ爆発し住民ら28人が犠牲となる事故がありました。戦争が終わった後も残された爪痕。終戦から80年がたち、戦禍がないといわれたふるさとで起きた戦争の悲劇を語り継ぐ活動続ける男性の思いを取材しました。七尾市で開かれた平和展。戦時中の資料が並ぶ中、一角に展示されていたのはアメリカ軍が投下した機雷に取り付けられていたパラシュー