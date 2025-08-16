将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」の準決勝・第2試合が8月16日、東京・将棋会館内の特設スタジオで行われている。決勝進出をかけて臨んでいるのは、藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）率いるチーム藤井と菅井竜也八段（33）がリーダーをつとめるチーム菅井。第4局を終えた時点でチーム菅井がスコア3ー1とリード。決勝進出にあと2勝と迫っている。【中継】チーム藤井VSチーム菅井 注目の準決勝