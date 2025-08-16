全国高校総体は１６日、ジップアリーナ岡山で柔道の女子団体決勝が行われ、比叡山（滋賀）が桐蔭学園（神奈川）を破って初優勝を果たした。３人制で競う柔道女子団体決勝に、比叡山は全員が２年生の布陣で挑んだ。１勝１引き分けで迎えた勝負の大将戦。坂本四葉は「意地でも（優勝を）取りにいく」と気合を入れた。その気持ちを込めた払い腰が決まり、一本勝ちで初優勝を手にすると、選手らは目を潤ませて喜び合った。３月の