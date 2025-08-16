声優の櫻井智さんが、13日に死去していたことが16日、分かった。53歳だった。公式Xで「櫻井智はかねてから治療中であった多臓器癌の症状が悪化したため8月4日に緊急入院となりましたが、症状が改善せずに誠に残念ながら8月13日に永眠いたしました」と、所属事務所が訃報を伝えた。 【写真】櫻井さん本人の最後の投稿「またみなさんとお会いできるように」…切ない ミセスモデルとして活躍する島えりか（54）が同日、Xを更新