「女子プロレス・スターダム」（１６日、神奈川・横浜武道館）夏のシングル最強を決める「５★ＳＴＡＲＧＰ」ブルースターズ・Ｂ組の公式リーグ戦が行われ、新日本のＩＷＧＰ女子王者・Ｓａｒｅｅｅは渡辺桃から１２分２９秒、リストクラッチ式裏投げからの片エビ固めで３カウントを奪取。勝ち点を９に伸ばし、１７日・浜松大会のリーグ最終戦（ＶＳ向後桃）を残して、２０日・後楽園ホール大会からの決勝トーナメント進出を