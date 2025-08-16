日本人選手もプレーするオランダ1部リーグのエールディビジ。かつて中山雄太（現町田ゼルビア）やファンウェルメスケルケン・際（現川崎フロンターレ）が所属したズウォレは、15日に行われたエールディビジ第2節でテルスタールを2-0で下した。この試合でエールディビジ史上最年少デビューを飾った若手選手が話題になっている。ズウォレのヤディエル・ペレイラ・ダ・ガマが後半43分から出場したのだが、彼は2009年12月12日生まれの