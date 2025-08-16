元ＫＡＴ―ＴＵＮの亀梨和也が１６日、ユーチューブチャンネルを更新。「ＳｎｏｗＭａｎ」の渡辺翔太と、映画「事故物件恐い間取り」シリーズの撮影を振り返った。動画には、映画の原作者であるお笑い芸人の松原タニシがゲスト出演。亀梨によると、松原と食事に行った際、照明が揺れたり、友人の子供が泣き続けたりするそう。この日の撮影でもスマートフォンの画面がビカビカと光ったといい、松原は「亀梨さんと僕が揃う