男子110メートル障害で12秒92の日本新を樹立した村竹ラシッド＝福井県営陸上競技場陸上のナイトゲームズ・イン福井最終日は16日、福井県営陸上競技場で各種目の決勝が行われ、男子110m障害で世界選手権東京大会代表の村竹ラシッドが追い風0.6mの条件下、12秒92の日本新記録で勝った。自身と泉谷駿介が持っていた従来の記録を0秒12更新。日本勢初の12秒台突入を果たした。女子100m障害は福部真子が追い風1.4mの中、12秒73で優勝