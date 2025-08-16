ノア１６日の後楽園大会で、道頓堀プロレスの晴斗希（２６）が入団することが発表された。晴斗希は２０２４年からノアの「ＬＩＭＩＴＢＲＥＡＫ」に継続参戦し、同１１月３０日の品川大会で清宮海斗（２９）に直談判してユニット「オールレべリオン」に加入。今年６月に、道頓堀プロレスを９月７日の大阪・世界館大会を最後に、退団することを発表していた。この日の第１試合前に、晴斗希がノアのジャージをまとって清宮と