成績優秀な生徒が集まる学校には、学習環境の充実や質の高い指導力、そして生徒同士が切磋琢磨し合う文化があります。卒業後も各分野で活躍する人材を数多く輩出してきた名門校は、地元の誇りであり憧れの存在でもあります。All About ニュース編集部は7月22〜8月5日、10〜60代の男女151人を対象に「中国地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「岡山県の私立進