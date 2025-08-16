◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦関東第一４―１創成館（１６日・甲子園）史上初のナイター開幕戦で勝利するなど、聖地で確かな足跡を残した創成館（長崎）の夏が終わった。アルプス席では地元のサッカーチーム「Ｖ・ファーレン長崎」の応援歌として愛されるＦＵＮＫＩＳＴの「Ｖ−ＲＯＡＤ」が奏でられ、アルプス全体が「ナ・ガ・サ・キ！」と叫んで、ナインを後押しした。同校では２０１８年センバ