１４日、福建省武夷山市障害者連合会が開催した障害者向けのちょうちん制作研修。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山8月16日】中国福建省武夷山市障害者連合会は14日、経済的な困難を抱えた農村在住者や、今年に入り就労・創業支援を受けた人などを対象とした障害者向けのちょうちん制作研修を実施した。無形文化遺産の伝承者、曹長青（そう・ちょうせい）さんが知識や技術を詳しく解説し、持参した材料や道具を