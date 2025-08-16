「三船遭難事件」の犠牲者を悼み行われた送り火と演奏＝16日夜、北海道留萌市終戦直後、南樺太（現サハリン）からの引き揚げ船3隻が、北海道・留萌沖で旧ソ連軍とみられる潜水艦に攻撃され、約1700人が死亡・行方不明となった「三船遭難事件」を巡り、市民らが16日、留萌市の海岸で犠牲者を悼み、送り火を行った。岩場に並べた200個のろうそくをともし、海に向かって黙とう。琴などの演奏も行われた。1984年に市民が始め、今回