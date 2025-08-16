ポーズをとる志田千陽（左）、松山奈未組＝16日、東京都内バドミントンの日本代表は16日、東京都内で世界選手権（25日開幕・パリ）に向けた合宿を公開し、同大会限りでペア解消する女子ダブルスの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）で、志田が「最後なんだという寂しい思いもあるが、勝ちたい気持ちの方が強い」と決意を示した。松山は「悔いのない試合にしようと2人で話している。気持ちは不安定になると思うが、自分たちら