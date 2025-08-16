【ブリュッセル、ウィーン共同】欧州連合（EU）と欧州6カ国の首脳は16日、米ロ首脳会談を受けた共同声明で、米ロにウクライナを加えた3カ国首脳会談の実現に向け、欧州として支援する考えを表明した。欧州諸国からはウクライナ侵攻を続けるロシアのプーチン大統領が欧米の分断を図っていると警戒し、結束を訴える声が上がった。ロイター通信によると、ノルウェーのアイデ外相は、プーチン氏が「従来の主張を繰り返し、侵攻を