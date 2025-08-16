群馬県桐生市で父親を包丁で刺して殺害したとして中学3年の少年が逮捕された事件で、警察は父親の死因が出血性ショックだったと明らかにしました。この事件は今月13日、桐生市の住宅で同居する父親（48）を包丁で刺して殺害したとして、中学3年の少年（15）が逮捕されたものです。警察はきょう（16日）、司法解剖の結果、父親の死因について、出血性ショックだったと明らかにしました。捜査関係者によりますと、凶器は自宅にあった