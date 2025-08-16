¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½é½Ð±é2023Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÍÕ»³¾©Ç·(29)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·ºòÇ¯10·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡¢¿Íµ¤²Î¼ê¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤È¥á¥¬¥Í¤òÉÕ¤±¡¢Á´¿È¤ò¥·¥ë¥Ð¡¼¤ËÅý°ì¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤Î¤­¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å(32)¡£15Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSONIC MANIA¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎSONIC MANIA¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡¢¤Þ¤¿½Ð±é¤Ç¤­