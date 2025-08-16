Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。コネクティッドナビも普及し、ドライブ中のナビやBGMはスマホに頼ることが増えましたよね。ただスマホホルダーの種類によっては毎回の固定がちょっと面倒に感じることも。筆者もそんな手間を感じる一人でしたが、MagSafe対応＆真空吸着式のホルダー「Vacuum Magnet」が便利で手放せなく