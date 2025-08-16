JR九州によると、16日午後7時3分ごろ、鹿児島線門司〜小倉で上り普通列車（小倉午後6時59分発下関行き）に人身事故が発生した。この影響で同7時31分現在、同線門司港〜小倉で運転を見合わせている。同線や山陽線、日豊線でダイヤが乱れている。同7時45分現在、警察による現場検証中。運転再開は同8時30分ごろの見込み。▶JR九州・運行情報