年齢を重ねると、身にまとうものの心地よさと上品さのバランスがなにより大切。「風がとおるような肌ざわり。ラベンダー色のワンピースは、肌を明るく見せてくれるだけでなく、気持ちまで整えてくれる一枚です」と話すのは、YouTube『60歳からの幸せライフ』で人気のライフさん。きちんと感がありながら、無理なく着られるのも魅力です。ライフさんに、“60代に似合う優しい色選び”を教えていただきました。やわらかな色をまとう