元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。同学年の元広島監督・達川光男氏（70）が江川氏との初対面で取った行動を明かした。広島商では秋季中国大会を制した翌日から作新学院の怪物・江川卓対策に取り組んできた。広島商の全国制覇の最大の障壁が江川卓と言われていた。2人の初対面を聞かれ、江川氏は「試合のバッターボックスですよね？」と答えたが、達川氏は否定した。実は甲子園直前の練