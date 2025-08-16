米シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュ（２３）が１６日、さいたまスーパーアリーナで、世界１７カ国５５都市を巡るワールドツアー「ＨＩＴＭＥＨＡＲＤＡＮＤＳＯＦＴ：ＴＨＥＴＯＵＲ」の日本公演を開催した。日本での単独公演は３年ぶりで、１７日と二夜限りの開催。４回目の来日となった。世界を魅了する歌姫の全２５曲のステージに熱視線が注がれた。ビリーが「今夜の調子はどう？」と呼びかけると