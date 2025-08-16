16日午前、西伊豆町の海水浴場でダイビングをしていた50代の女性が行方不明になりました。 【動画】海水浴場でダイビング中の女性が行方不明に…消防や海保が捜索活動＝静岡・西伊豆町 16日午前11時すぎ、西伊豆町宇久須にある黄金崎海水浴場で「ダイビングをしていた1人がいなくなった」と消防に通報がありました。 警察や下田海上保安部によりますと、行方不明になったのは県外から夫とダイビングに来ていた50代の女性です。