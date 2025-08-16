静岡市の商業施設では個性豊かなかき氷を楽しめるイベントが開かれ、涼を求める多くの人で賑わいました。 【写真を見る】個性豊かな「かき氷」が集合！どれ食べる？ 静岡かき氷まつりを開催＝静岡市 静岡市清水区のエスパルスドリームプラザで開かれているのは、県内外から21店舗のかき氷店が集結するイベント「静岡かき氷まつり」です。 今回で12回目を迎える、このイベントにはカスタードブリュレを乗せたものや