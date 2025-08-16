静岡県内は16日、各地で大雨に見舞われ、浜松市では1時間におよそ100ミリを超える猛烈な雨が2度発生し、土砂災害警戒情報が発表されました。 【動画】浜松市で相次いだ「記録的短時間大雨情報」 土砂災害を警戒し避難指示も（16日午後6時現在） 16日の県内は湿った空気の影響で各地が大雨に見舞われました。 気象庁は16日午後、浜松市北部と南部で、それぞれ1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降ったとして記録的短時間大雨情報