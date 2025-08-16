参議院議員で漫画家の赤松健氏が１６日、Ｘを更新。この日、訃報が伝えられた声優の櫻井智さんを悼んだ。赤松氏は「櫻井智さんのご冥福をお祈り申し上げます」と投稿。「一度ＯＶＡに出て頂きましたが、とてもとても綺麗な方でした」と振り返った。赤松氏の代表作でもある「ラブひな」のキャラクターである成瀬川なるは「『ＮＯｅＬ』の清水代歩の触覚を伸ばしてアスカを混ぜた感じ」と、櫻井さんが声を担当した清水代歩のイ