どうしよう「まじめに生きてきた私がなぜこんな目に？」女性が落としたもの／くらやみガールズトーク2（1）「まじめにやってるのに、どうしていつも私ばっかりこんな目に遭うの？」大きなバッグを抱えて電車に揺られ、女性が降り立ったのは郊外の駅。その目的は丑の刻参り！？真面目に生きてきたと自負する松本祐実33歳が恋をしたのは、勤務先の食品会社に出入りする営業マン高田圭介。スマートで人気者の高田に、のめり込んでいく