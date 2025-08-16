タレントでアーティストのあのが16日、自身のインスタグラムを更新。セーラー服姿のオフショットを公開し、ファンから「可愛すぎる」「似合ってる」と反響を集めている。【写真】かわいい！あのちゃんのセーラー服姿あのは、この日放送の『新しいカギ』（フジテレビ系）の2時間スペシャルにゲスト出演。人気企画「超！学校かくれんぼ」で、栃木県宇都宮市の作新学院を舞台に大規模な生徒4300人によるかくれんぼを実施した。