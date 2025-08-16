◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節京都―東京Ｖ（１６日・サンガスタジアム）前節終了時点で４位としている京都は、東京Ｖ戦の前半をスコアレスで終えた。リーグ戦６試合連続負けなしで迎えた京都は、この日も高い強度を発揮した。左サイドを起点にして攻め込んでくる相手にも、ＳＢのＤＦ須貝英大を中心に対応して決定機は作らせず。１９分にはＣＫを獲得。福岡慎平、平戸太貴の２人がキッカーに立って注意をニアにひき付け