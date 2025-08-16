少年漫画誌「週刊少年ジャンプ」で２０１８年まで連載され、コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）７３００万部を誇る人気漫画「銀魂」のイベント「銀魂まるちばーす祭り」が１６日、都内で行われ、映画「新劇場版銀魂―吉原大炎上―」が来年に公開されることが発表された。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメシリーズ化、実写映画化さ