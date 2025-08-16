米シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュが１６日、さいたまスーパーアリーナで、１７か国５５都市を回るワールドツアー「ＨＩＴＭＥＨＡＲＤＡＮＤＳＯＦＴ：ＴＨＥＴＯＵＲ」の日本公演を行った。２０２０年の第６２回グラミー賞で、史上最年少で年間最優秀レコードなど５部門を受賞したビリー。昨年６月、総再生回数１００億回超、世界２６か国で１位を獲得したアルバム「ＨＩＴＭＥＨＡＲＤＡＮ