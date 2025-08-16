◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節町田―Ｃ大阪（１６日・Ｇスタ）町田はホームでＣ大阪と対戦し、２―０で前半を終えた。町田は４試合連続クリーンシートに大きく貢献していたＤＦ菊池流帆がベンチ外。代わりにＤＦドレシェビッチが先発になった。前節の神戸戦（２〇０）で、今季初めてリーグ戦でボランチで先発したＤＦ中山雄太は、この試合もボランチで起用した。町田は序盤から得点チャンスをつくる。前半８分にＦＷ相