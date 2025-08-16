椎出厳島神社で奉納された「椎出鬼の舞」＝16日午後、和歌山県九度山町和歌山県九度山町の椎出厳島神社で16日、鬼が呪文を唱え五穀豊穣や悪疫払い、雨乞いなどを祈願する「椎出鬼の舞」が奉納された。南北朝時代から続くとされる神事で、鬼に泣かされた子どもは元気に育つと伝わる。見どころは、鬼が約2メートルの竹の棒を振り回しながら境内を走り回り「ウォー」と低いうなり声で威嚇する「乱の舞」。怖がる子どもが親にしが